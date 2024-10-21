Сперцян объяснил негативное отношение к Волкову

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о бывших партнёрах по клубу, защитнике и полузащитнике «Зенита» Сергее Волкове и Ильзате Ахметове.

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«С Ахметовым поддерживаю связь, но нечасто. Отношение к Волкову и Ильзату разное. Почему? Волков — воспитанник, и он некрасиво сказал в нашу сторону. Это нам, может, так показалось, но это было», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, Волков подписал контракт с «Зенитом» в середине июня. Сумма сделки составила € 5 млн, ещё € 2 млн «Краснодар» может получить в качестве бонусов. Ахметов выступает за сине-бело-голубых с января 2024 года. 26-летний хавбек заключил с «Зенитом» контракт до конца сезона-2025/2026 с опцией продления ещё на сезон.