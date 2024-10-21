Канчельскис: «Американцы во главе «Манчестер Юнайтед» уже с ума посходили»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал руководство английского клуба.

Ранее руководство «МЮ» приняло решение прекратить выплаты бывшему главному тренеру команды сэру Алексу Фергюсону за работу в должности посла. Ему также было рекомендовано не посещать раздевалку клуба во время матчей.

— Решение не платить Фергюсону зарплату как послу — не от большого ума. Американцы во главе клуба уже с ума посходили. Это величайший тренер, который сделал для этой команды всё возможное в истории. Конечно, такой поступок удивил. Вот бы новое правление из клуба побыстрее выпроводили домой и не подпускали больше. Меня еще поразило, что они в целях экономии средств запретили обед всем сотрудникам. Они за игроков платят по €50–100 млн, на зарплаты в месяц тратят десятки миллионов, а здесь урезают обед работникам клуба. Это бред! Это самый большой бред, который я вообще слышал. Это американцы, у них, кроме денег, нет ничего святого. Как можно дойти до таких мер? То, до чего докатились, — это самый низкий уровень. Это идиоты, ничего больше не могу сказать о них, — приводит слова Канчельскиса «Советский спорт».

Источник:Советский спорт