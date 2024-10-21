«Спартак» может расстаться с Пруцевым зимой

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев недоволен своим положением в команде. Футболисту не хватает игровой практики, поэтому он может рассмотреть вариант смены клуба в зимнее трансферное окно, информирует Metaratings.

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Согласно сведениям источника, Пруцев готов уйти из «Спартака», если ситуация с игровым временем не изменится. При этом клуб не хочет полноценно продавать Данила. Наиболее вероятен вариант с арендой.

Напомним, 24-летний Данил Пруцев в текущем сезоне провёл за «Спартак» 10 матчей (пять в РПЛ, пять в Кубке России). На его счету один гол. Футболист перешёл в стан красно-белых в январе 2022 года из «Крыльев Советов».