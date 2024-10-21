Путин дал российское гражданство футболисту "Зенита"

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт. Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ бразильскому футболисту, о чём сказано в соответствующем указе на интернет-портале правовой информации России.

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Ранее стало известно, что Дуглас Сантос после получения гражданства РФ сможет выступать за сборную России. Кроме того, он перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В своё время он играл за олимпийскую сборную Бразилии. Однако это не помешает Сантосу стать частью сборной России, ведь он защищал цвета бразильцев в 2016 году. Запрет на игру за россиян был бы актуален, если бы Сантос играл за Бразилию после 2020 года.