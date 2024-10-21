«Зенит» отреагировал на указ о присвоении российского гражданства Дугласу Сантосу

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на новость о присвоении российского гражданства Дугласу Сантосу. Ранее сегодня на сайте правовой информации появился соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет капитана с новым статусом и оказанной ему большой честью стать гражданином нашей страны и желает продолжения победных традиций в лучшем городе мира!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее стало известно, что Дуглас Сантос после получения гражданства РФ сможет выступать за сборную России. Кроме того, он перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В своё время он играл за олимпийскую сборную Бразилии. Однако это не помешает Сантосу стать частью сборной России, ведь он защищал цвета бразильцев в 2016 году. Запрет на игру за россиян был бы актуален, если бы Сантос играл за Бразилию после 2020 года.