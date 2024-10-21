Названо условие увольнение Станковича из «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ высказался о результатах красно-белых.

© Спорт день за днем

— «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Не ошибка ли приглашение Станковича на пост главного тренера?

— Пока все складывается так, что ошибка.

— 2 ноября «Спартак» сыграет с ЦСКА. Если красно-белые проиграют, то могут ли уволить Станковича?

— Не все так быстро. Думаю, что агенты Станковича выбили ему хороший контракт с большими отступными. Считаю, что до конца сезона домучаются, а там видно будет. Если будет шестое место или ниже, то могут уволить. Если хотя бы до четвертого доползет, то могут и оставить.

— Как считаете, «Спартаку» уже можно забыть про медали по итогам сезона?

— Только если деревянные.