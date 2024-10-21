Испанский клуб готов пригласить Мостового на стажировку

Спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес заявил, что клуб готов пригласить экс-игрока сборной России Александра Мостового на стажировку, передает "Спорт-Экспресс".

"Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в наш клуб. Не будет проблемой, чтобы он приехал к нам, проанализировал методику тренировок нашей главной команды и академии", - сказал Фернандес.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе "Спартака". За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую "Бенфику", французские "Страсбур" и "Кан", испанские "Сельту" и "Алавес". С "Сельтой" и "Бенфикой" он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в "Спартаке".