Мостового готовы принять на стажировку в «Балтику»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев выразил готовность принять на стажировку известного российского экс-футболиста Александра Мостового.

Ранее в стажировке Мостовому отказал московский «Спартак». В РФС дали понять, что руководству красно-белых не понравилось одно из интервью Александра. Однако красно-белые ограничились лишь комментарием, что решение было принято по инициативе клуба.