Голкипер "Краснодара" пообещал не допускать прошлогодних ошибок в новом сезоне

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о менталитете команды.

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"Мы стали ментально сильнее. У нас появился опыт прошлого сезона, который нам помогает. В этом сезоне мы не допустим таких ошибок, как в том году. Исходя из этого, у нас больше шансов на титул", - цитирует Агкацева "Матч ТВ".

Напомним, что "Краснодар" лидировал в турнирной таблице РПЛ после зимней паузы в сезоне-2023/2024, однако по итогам чемпионата занял лишь второе место, чемпионом России в шестой раз кряду стал петербургский "Зенит".

После 12-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 30-ю набранными очками и опережает сине-бело-голубых на одно очко. В понедельник, 28-го октября, "быки" сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в 13-м туре Российской Премьер-Лиги.