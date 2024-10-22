Байдачный — о Дугласе Сантосе: в сборной России должны играть россияне

Футбольный эксперт Анатолий Байдачный отреагировал на новость, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

«В сборной России должны играть россияне. Если Дуглас Сантос получил российское гражданство, чтобы играть в сборной, то это одно. А если у него было желание стать россиянином, то это совершенно другое. Не знаю, какие мотивы у Сантоса. Также «Зенит» таким образом обходит лимит на легионеров. Поэтому ни о какой сборной говорить не нужно. Ведь за сборную России нужно играть сердцем», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырёх результативных передач.