Непомнящий сомневается, что Сантос поможет сборной России

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на получение защитником «Зенита» Дугласом Сантосом российского паспорта.

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Сегодня, 21 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Сантосу российского гражданства.

«Стараюсь ничего не думать по этому поводу. Честно говоря, сомневаюсь, что Дуглас Сантос сможет помочь сборной России», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Действующий контракт 30-летнего уроженца Бразилии с петербургским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Сантос — капитан «Зенита». В нынешнем сезоне он сыграл в 17 матчах, на его счету 4 голевые передачи. Всего за сине-бело-голубых Дуглас провел 198 матчей, забил 7 голов и стал автором 33 результативных пасов.

«Зенит» в РПЛ идет на втором месте с 29 очками после 12-ти туров.