"Байер" может остаться без тренера

Главный тренер германского "Байера" испанец Хаби Алонсо покинет клуб следующим летом, руководство команды рассматривает несколько кандидатур на замену специалисту. Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети X.

Сообщается, что кандидатурой Алонсо интересуется испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити". Уточняется, что именно английский клуб проявляет наибольшую заинтересованность в подписании соглашения с испанцем из-за возможного ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера. Контракт Алонсо с "Байером" рассчитан до 2026 года.

По информации источника, на замену Алонсо "Байер" рассматривает кандидатуры главного тренера германского "Штутгарта" Себастьяна Хёнесса и ассистента Юлиана Наггельсмана в сборной Германии Сандро Вагнера.

Алонсо 42 года, он возглавляет "Байер" с октября 2022 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством впервые стала чемпионом Германии, также она выиграла кубок страны и дошла до финала Лиги Европы. Ранее специалист работал с молодежной командой "Реала" и второй командой "Реал Сосьедад".

В качестве игрока Алонсо выступал за "Ливерпуль", "Баварию", испанские "Реал Сосьедад", "Эйбар" и "Реал", в составе которого стал чемпионом Испании, дважды обладателем кубка страны, победителем Суперкубка Испании и Лиги чемпионов. Вместе с "Баварией" игрок трижды выиграл чемпионат Германии, кубок и суперкубок страны, с "Ливерпулем" - Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне чемпионата Германии "Байер" идет на четвертом месте, после семи туров команда набрала 14 очков.