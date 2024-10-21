Мостовой: если приеду в Испанию и скажу, что нужна стажировка, ни один клуб не откажет

Бывший футболист Александр Мостовой высказался по поводу своей возможной стажировки в Испании. Ранее московский «Спартак» отказал ему в обучении.

© Чемпионат.ком

«Спокойно отношусь к предложению «Алавеса». Есть много открытых команд, которые спокойно примут. Если я сейчас приеду в Испанию и скажу, что мне нужна стажировка — ни один клуб не откажет. Плохо, когда отказывают и что-то придумывают. «Алавесу» спасибо за предложение! Рассмотрим», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За время профессиональной карьеры футболиста Александр Мостовой успел поиграть за «Спартак», «Сельту» и другие европейские клубы.