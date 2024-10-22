Месси опубликовал пост в честь победы «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал пост в честь победы в регулярном чемпионате МЛС.

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«Ещё один прекрасный вечер и ещё одно историческое достижение клуба. Спасибо людям, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона. Увидимся в плей-офф!» — написал Месси в одной из социальных сетей.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно 2023 года. В этом сезоне аргентинец принял участие в 19 матчах американского клуба, в которых записал в свой актив 20 голов и 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до декабря 2025 года. В общей сложности на счету форварда 46 командных наград, а также 56 индивидуальных.