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Вратарь твоей мечты: 95 лет со дня рождения Льва Яшина

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Лев Яшин, 1966 год
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Лев Яшин, 1966 год 
© Дмитрий Донской/РИА Новости
Чемпионат мира по футболу. Матч группового турнира чемпионата мира между командами Италия - СССР. Стадион «Рокер-парк» в Сандерленде. Италия-СССР - 0:1. На фото: вратарь сборной команды СССР Лев Яшин защищает свои ворота. В атаке - нападающий сборной команды Италии Алессандро «Сандро» Маццола (слева), защитник сборной команды СССР Василий Данилов (справа), 1966 год
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Чемпионат мира по футболу. Матч группового турнира чемпионата мира между командами Италия - СССР. Стадион «Рокер-парк» в Сандерленде. Италия-СССР - 0:1. На фото: вратарь сборной команды СССР Лев Яшин защищает свои ворота. В атаке - нападающий сборной команды Италии Алессандро «Сандро» Маццола (слева), защитник сборной команды СССР Василий Данилов (справа), 1966 год 
© РИА Новости/РИА Новости
Лев Яшин на рыбалке, 1964 год
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Лев Яшин на рыбалке, 1964 год 
© Дмитрий Донской/РИА Новости
Вратарь московского «Динамо» Лев Яшин (слева) в перерыве между таймами, 1969 год
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Вратарь московского «Динамо» Лев Яшин (слева) в перерыве между таймами, 1969 год 
© С. Соловьев/РИА Новости

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Вратарь московского «Динамо» и сборной СССР по футболу Лев Иванович Яшин в своем автомобиле, 1962 год
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Вратарь московского «Динамо» и сборной СССР по футболу Лев Иванович Яшин в своем автомобиле, 1962 год 
© Валентин Мастюков/Вячеслав Ун Да-син/ТАСС
Лев Яшин раздает автографы, 1970 год
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Лев Яшин раздает автографы, 1970 год 
© РИА Новости
Лев Яшин (слева) с дочерью, 1969 год
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Лев Яшин (слева) с дочерью, 1969 год 
© С. Соловьев/РИА Новости
Лев Яшин беседует с юными любителями футбола, 1969 год
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Лев Яшин беседует с юными любителями футбола, 1969 год 
© С. Соловьев/РИА Новости
Сборная команда СССР по футболу перед VIII чемпионатом мира, проходившем в Великобритании с 11 по 30 июля 1966 года. Вратарь сборной СССР Лев Яшин (слева) во время отдыха
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Сборная команда СССР по футболу перед VIII чемпионатом мира, проходившем в Великобритании с 11 по 30 июля 1966 года. Вратарь сборной СССР Лев Яшин (слева) во время отдыха 
© Дмитрий Донской/РИА Новости

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Лев Яшин дает автографы мексиканским детям во время Чемпионат мира по футболу, 1970 год
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Лев Яшин дает автографы мексиканским детям во время Чемпионат мира по футболу, 1970 год 
© ТАСС
Вратарь московского «Динамо» Лев Яшин разговаривает по телефону дома, 1969 год
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Вратарь московского «Динамо» Лев Яшин разговаривает по телефону дома, 1969 год 
© С. Соловьев/РИА Новости
Лев Яшин с игрушечным львом, подаренным на его день рождения коллегами по ФК «Динамо» (Москва), 1970-е
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Лев Яшин с игрушечным львом, подаренным на его день рождения коллегами по ФК «Динамо» (Москва), 1970-е 
© Виктор Шандрин/ТАСС
Лев Яшин (справа) с семьёй на подмосковной даче, 1989 год
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Лев Яшин (справа) с семьёй на подмосковной даче, 1989 год 
© Сергей Величкин/РИА Новости
Лев Яшин и вратарь сборной СССР Ринат Дасаев, 1982 год
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Лев Яшин и вратарь сборной СССР Ринат Дасаев, 1982 год 
© ТАСС

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Лев Яшин дома с дочерью и внучкой, 1987 год
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Лев Яшин дома с дочерью и внучкой, 1987 год 
© Игорь Уткин/РИА Новости
Лев Яшин совершает круг почета по стадиону «Динамо» в перед матчем сборной мира и сборной «Динамо» в честь 60-летия вратаря, 1989 год
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Лев Яшин совершает круг почета по стадиону «Динамо» в перед матчем сборной мира и сборной «Динамо» в честь 60-летия вратаря, 1989 год 
© Владимир Родионов/РИА Новости
Испанский певец Хулио Иглесиас и советский футболист Лев Яшин, 1989 год
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Испанский певец Хулио Иглесиас и советский футболист Лев Яшин, 1989 год 
© Николай Малышев/ТАСС
Лев Яшин во дворе своего дома через несколько дней после 60-летнего юбилея, 1989 год
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Лев Яшин во дворе своего дома через несколько дней после 60-летнего юбилея, 1989 год 
© Сергей Величкин/РИА Новости
Льва Яшина поздравляют с вручением звания Героя Социалистического Труда, 7 марта 1990 года
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Льва Яшина поздравляют с вручением звания Героя Социалистического Труда, 7 марта 1990 года 
© Олег Ласточкин/РИА Новости

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Лев Яшин, 1985 год
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Лев Яшин, 1985 год 
© Дмитрий Донской/РИА Новости

Лев Иванович Яшин, родившийся 22 октября 1929 года в Москве, был выдающимся советским футбольным вратарем, известным по прозвищам «Паук» и «Черная пантера».

Он начал свою карьеру в 1945 году в московском «Динамо» где играл до 1970 года, став символом клуба. Яшин выделялся не только реакцией и техничной игрой ногами, но и умением читать игру, что позволяло ему предотвращать голы в самых сложных ситуациях. Лев Яшин стал одним из первых вратарей, которые начали активно участвовать в игре команды, выходя за пределы своей штрафной площади.

В составе сборной СССР Яшин сыграл на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966) и на чемпионате Европы в 1960 году, где стал чемпионом континента. Он был первым и единственным вратарем, который получил «Золотой мяч» в 1963 году, что стало наиболее значимым достижением в его карьере. После завершения игровой карьеры Яшин работал тренером и занимал различные посты в спортивных организациях.

Последнюю награду — медали Героя социалистического труда, Лев Яшин получил незадолго до своей смерти, в 1990-м году. На тот момент легендарный вратарь уже 19 лет как завершил карьеру футболиста и испытывал серьезные проблемы со здоровьем: ему ампутировали ногу из-за начавшейся гангрены, после инсульта у него хуже работала одна сторона тела и был обнаружен рак легких: Яшин курил всю игровую карьеру и не отказался от вредной привычки после того, как ушел из спорта.

Лев Яшин скончался 20 марта 1990 года, великого вратаря похоронили на Ваганьковском кладбище.