Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала номинантов на награду лучшему игроку недели по итогам 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В число номинантов вошли четыре футболиста: нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, полузащитник «Монако» Такуми Минамино, вингер «Барселоны» Рафинья и полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс.

Напомним, Винисиус оформил хет-трик в матче с дортмундской «Боруссией» (5:2), Минамино оформил дубль и отдал голевую передачу в игре с «Црвеной Звездой» (5:1), Рафинья также оформил хет-трик в ворота «Баварии» (4:1), а Рейндерс отличился дублем в матче с «Брюгге» (3:1).

Новый формат Лиги чемпионов выглядит следующим образом: по итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: