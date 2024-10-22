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«Это особенная дата для всего мирового спорта». «Динамо» почтило память Льва Яшина

Пресс-служба московского «Динамо» поздравила легендарного голкипера сборной СССР, обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина. Сегодня ему исполнилось бы 95 лет.

«Это особенная дата для всего мирового спорта». «Динамо» почтило память Льва Яшина
© Чемпионат.com

«22 октября — особенная дата для всего мирового спорта. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения великого Льва Ивановича Яшина. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового футбола, а вклад в развитие спорта невозможно переоценить. Лев Иванович был не просто вратарём — он был символом чести, отваги и безграничной преданности своему клубу и делу. Лев Иванович, мы помним. И очень-очень гордимся. С днём рождения», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале.

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