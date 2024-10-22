Экс-футболист «Ахмата» рассказал о дорогом подарке Кадырова

Бывший футболист «Ахмата» Маурисио рассказал о подарке, который ему вручил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«В 2014 году Кадыров устроил командный ужин в своей резиденции. И каждому игроку, члену тренерского штаба и персонала вручал медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Вызывают меня, а медали нет. Спрашиваю у Кадырова: «А где медаль?» Он мне подарил коробку, в которой были бутсы с бриллиантами. Я пошутил, что это не медаль, а он назвал меня легендой «Терека», – приводит слова Маурисио «Спорт-Экспресс».

Маурисио тометил, что эти бутсы стали лучшим подарком, полученным им в жизни, который он сейчас хранит у себя дома в Бразилии. Также Маурисио отметил, что после этого ему была вручена и медаль.

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Маурисио перешел в «Ахмат» из «Флуминенсе» в феврале 2010 года и выступал за клуб до 2015 года. За грозненский клуб бразилец провел 162 матча в чемпионате России, в которых забил 29 голов. В 2014 году ему была вручена медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»

В 2016 году полузащитник на правах свободного агента перешел в «Зенит», в составе которого позже стал победителем Кубка России и Суперкубка страны, а также дважды завоевывал бронзовые медали РПЛ.