Экс-капитан «Рубина» рассказал подробности уголовного дела

Экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал о своем уголовном деле.

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В ноябре 2020 года бывший футболист был приговорен к 12 годам колонии за продвижение финансовой пирамиды. Зимой 2022-го Сергей вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.

– Вас не смущали те условия, которые «Рост» предлагал своим вкладчикам? Чуть ли не под 200 процентов годовых.

– Скажу вам так: проценты за мой вклад компания выплачивала исправно и не 200 годовых, а 5 процентов в месяц. Все вкладчики до последнего дня получали свои дивиденды.

– Когда вы поняли, что запахло жареным?

– Когда начали «жарить». Ко мне пришли с обыском. До того дня я даже и подумать не мог, что я – крупнейший инвестор компании, который еще и пытается спасти ее - могу оказаться за решеткой.

– Сколько вы потеряли как инвестор после ареста счетов «Роста»?