В отеле в Швеции, где отдыхал Мбаппе, прошли обыски

В отеле в Стокгольме, столице Швеции, где отдыхал нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, прошли обыски. Об этом сообщает онлайн-издание RMC Sport со ссылкой на шведскую прессу.

Отмечается, что помимо обыска был допрошен персонал заведения. Напомним, ранее появилась информация, что у Мбаппе были сексуальные отношения во время его поездки в Стокгольм. Также сообщалось, что Килиан обвиняется в изнасиловании.

К мадридскому «Реалу» Мбаппе присоединился минувшим летом. За этот период французский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.