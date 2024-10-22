Бывший футболист «Ромы» допустил возобновление карьеры

Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти не исключил, что может возобновить профессиональную карьеру.

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Тотти 48 лет, о завершении карьеры итальянец объявил в 2017 году.

— Мне звонили из команд чемпионата Италии. Признаюсь, они натолкнули меня на сумасшедшую идею о возвращении. Это было бы трудно, но в жизни никогда не говори «никогда». Есть игроки, которые возвращались спустя много лет после окончания карьеры. При всем уважении, это также зависит и от команды, в которой ты играешь. Но если бы я собрался вернуться в серию А, мне бы пришлось хорошо потренироваться два‑три месяца, после чего я буду готов, — цитирует Тотти La Gazzetta dello Sport.

Тотти в составе сборной Италии стал чемпионом Италии, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны. Вместе с национальной команды форвард выиграл чемпионат мира.