Тренер «Акрона» назвал Дзюбу лучшим игроком за всю российскую историю

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о нападающем своей команды Артёме Дзюбе. По слова Тедеева, Артём всегда являлся лучшим российским игроком.

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— Как оцените период Артем Дзюбы в команде? Многие говорили, что он не вернётся на прежний уровень… — На мой взгляд, он с него и не уходил. Дзюба всегда оставался лучшим форвардом за всю российскую историю, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Дзюба забил 230 мячей в карьере. На данный момент лучшим бомбардиром в истории российского футбола является Александр Кержаков, завершивший карьеру в 2017 году. На его счету 233 гола. Ранее игрок «Акрона» получил повреждение задней поверхности бедра в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:5).