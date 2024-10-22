Тюкавин назвал имя футболиста РПЛ, с которым соревнуется в количестве забитых голов

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о соперничестве со своим одноклубником Ярославом Гладышевым в количестве забитых мячей.

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— Иван Сергеев забил 44‑й гол в карьере, тем самым добравшись до тебя, но сегодня ты снова вырвался вперёд. Есть какая‑то личная «заруба» с ним или с кем‑то ещё?

— У меня гонка только с Ярославом Гладышевым. Получается, пока её выигрываю.

— Он переживает из‑за этого?

— Не знаю, нужно у Ярослава спросить, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил пять голов и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

21-лений Гладышев сыграл в 16 матчах за «Динамо» в сезоне-2024/2025. В этих матчах Ярослав забил пять мячей и отдал две результативные передачи.