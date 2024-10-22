«Спартак» намерен избавиться от Жозе

Полузащитник «Спартака» Виллиан Жозе, перешедший в команду летом, не оправдал ожидания москвичей, сообщил источник Vprognoze.ru.

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По его информации, «красно-белые» планирует избавиться от игрока в зимнее трансферное окно. Отмечается, что это решение будет принято в случае, если Жозе не улучшит свою физическую форму, а также ситуацию в команде.

По данным издания, руководство «Спартака» недовольно слухами, которые возникли вокруг Жозе. Некоторые СМИ сообщали, что хавбек пришел в клуб ради денег, а также для того, чтобы доиграть карьеру.

32-летний бразилец подписал контракт со «Спартаком» летом. Предыдущей его командой был «Бетис». Сумма трансфера составила 2 млн евро. На счету Жозе в составе «Спартака» 10 неполных матчей, в которых он выходил на замену.

Действующее соглашение «Спартака» с игроком рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Жозе в 4 млн евро.