Футболист «Реала» Родриго может пропустить матч с «Барселоной»

Полузащитник мадридского «Реала» Родриго, возможно, не сыграет в матче чемпионата Испании с «Барселоной» из‑за травмы, сообщает Mundo Deportivo.

Родриго был заменен в конце второго тайма матча общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2).

Как отмечается, у бразильца повреждение подколенного сухожилия, первое обследование он пройдет в среду, в четверг ему сделают МРТ, чтобы установить степень серьезности травмы.

«Реал» примет «Барселону» 26 октября в матче 11‑го тура Примеры. «Сине‑гранатовые» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании с 27 очками после десяти проведенных матчей, мадридцы (24) находится на второй строчке.

Прямую трансляцию игры «Реал» — «Барселона» смотрите в субботу с 21:30 мск на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.