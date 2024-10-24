Матч России с Брунеем перенесли в Краснодар

Матч России с Брунеем пройдет в Краснодаре. РФС обеспокоен качеством поля на стадионе в Сочи («Матч ТВ»)
Матч России и Брунея могут перенести из Сочи.
Ранее сообщалось, что товарищеский матч, запланированный на 15 ноября, должен был пройти на стадионе «Фишт». Однако, как передает «Матч ТВ», РФС выбрал местом проведения игры стадион «Краснодар».
Отмечается, что решение провести матч в Краснодаре было принято на фоне обеспокоенности РФС состоянием газона на стадионе в Сочи. В качестве альтернативы также рассматривалось проведение матча в Москве или Нижнем Новгороде, однако в итоге было решено сделать выбор в пользу южного региона.
Матч против Сирии, который должен состояться 19 ноября, пройдет в Волгограде.
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