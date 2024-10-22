Канчельскис раскритиковал экс-тренера «Спартака» Абаскаля за его одежду

Бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об экс-тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Этот Абаскаль выходит в какой-то футболке. Ты нормальный? Ты в «Спартаке»! Это команда — «Спартак»! Там люди всегда выходили в костюмах с эмблемой «Спартака» и так далее. Ценности поменялись», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

35-летний Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022 до апреля 2024 года. Под руководством испанского специалиста красно-белые провели 74 матча, одержали 36 побед, потерпели 23 поражения и 15 раз сыграли вничью. В сезоне-2022/23 московский клуб завоевал бронзовую медаль РПЛ.

Также Гильермо руководил «Кьяссо», «Лугано», «Асколи», «Волосом» и «Гранадой».