Бывший российский футболист сравнил себя с Киркоровым

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал, что ему нравилось модно одеваться. Его слова приводит Sport24.

«Мне всегда нужны были яркость, понты. По шмоткам фанател очень сильно — был своего рода [Филиппом] Киркоровым от мира футбола», — сравнил он.

Экс-защитник заявил, что у него была огромная коллекция шляп и пальто, потому что ему нравился стиль американских гангстеров 20-30-х годов.

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Харламов признался, что мог по полчаса примерять наряды.

«Рубашка, запонки, часы, зажим для галстука, туфли — и все это дело должно было сочетаться не только по цвету, но и по фактуре», — объяснил он.

Харламов завершил карьеру в 2005 году. Также он выступал за «Нефтехимик».