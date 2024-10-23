Аршавин дал совет Захаряну

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин дал совет соотечественнику Арсену Захаряну, выступающему за испанский «Реал Сосьедад». Его слова приводит РИА Новости.

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Экс-игрок отметил, что Захаряну нужно подождать продажи конкурентов.

«Игроков, которые на данный момент статуснее, дороже. Думаю, он свое время найдет и будет являться игроком основного состава», — добавил Аршавин.

Он также назвал Захаряна достойным игроком.

«Нужно понимать, что он уехал в команду, которая на тот момент была третьей или четвертой. То есть они были хуже только "Барселоны" и "Реала"», — заявил Аршавин.

17 октября Захарян вернулся к тренировкам в «Реале Сосьедад» после травмы. В нынешнем сезоне россиян пока не выходил на поле.