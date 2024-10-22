Бонуччи станет помощником главного тренера юношеской сборной Италии по футболу

Чемпион Европы в составе сборной Италии Леонардо Бонуччи вошел в тренерский штаб юношеской национальной команды (игроки до 20 лет), сообщается на сайте Итальянской федерации футбола (FIGS).

© Матч ТВ

Бонуччи, объявивший о завершении игровой карьеры в мае, будет помогать главному тренеру Бернардо Корради.

— Я с гордостью принял предложение президента FIGS Габриэля Гравины и готов к этому опыту. Для меня настало время наблюдать, изучать и учиться. Возможность сделать это рядом с великим человеком и тренером, у которого за плечами уже столько работы с ребятами, позволит мне объединить знания и опыт с видением молодых футболистов в надежде увидеть, как они реализуют мечту. На этом пути я не откажусь от тех ценностей, которые позволили мне сделать великую карьеру: скромность, работа, командный дух и самопожертвование, — сказал 37‑летний Бонуччи.

— Леонардо возвращается домой, — заявил Гравина. — Он делает это в другой роли, но с тем же энтузиазмом и любовью к футболке «адзурри», что и всегда.

Бонуччи в составе сборной Италии стал чемпионом и вице‑чемпионом Европы, бронзовым призером Лиги наций и Кубка конфедераций. Всего за команду он провел 121 матч и забил восемь мячей.