Махачкалинское «Динамо» и «Факел» обратились в ЭСК РФС по итогам 12‑тура РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и воронежский «Факел» обратились в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизоды с матчей 12‑го тура МИР РПЛ, сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

© Матч ТВ

«Факел» в прошедшем туре на выезде обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:2, а махачкалинское «Динамо» дома уступило ЦСКА со счетом 0:1.

— «Факел» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить решение главного арбитра встречи с «Ахматом» Владислава Безбородова не назначить пенальти в ворота грозненцев на 50‑й минуте встречи. Махачкалинское «Динамо» попросило оценить два решения главного арбитра встречи с ЦСКА: не свистнуть фол в атаке со стороны нападающего армейцев Тамерлана Мусаева на 56‑й минуте встречи в эпизоде с забитым голом, а также неназначенный пенальти в ворота москвичей на 61‑й минуте матча, — сообщили в службе коммуникаций РФС «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.