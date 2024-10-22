Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» на официальном сайте опубликовал список футболистов, которые вошли в заявку команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ. В список был включен российский голкипер Матвей Сафонов.

Заявка «ПСЖ»: Доннарумма, Сафонов, Тенас, Хакими, Маркиньос, Пачо, Шкриньяр, Мендеш, Заг, Бералдо, Кан Ин, Руис, Невеш, Витинья, Маюлу, Заир-Эмери, Дуэ, Баркола, Асенсио, Дембеле, Коло-Муани.

Всего за команду Сафонов провел три матча, в которых пропустил три мяча. Матч между «ПСЖ» и ПСВ состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.