В «Сельте» не исключили возможность стажировки Мостового

В пресс-службе испанского клуба «Сельта» прокомментировали возможное прохождение стажировки экс-игроком команды Александром Мостовым.

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В комментарии «Спорт-Экспрессу» там отметили, что сейчас клуб не планирует его приглашение на стажировку, но в будущем такой вариант вполне возможен.

Мостовой защищал цвета «Сельты» с 1996 по 2004 годы. 21 октября стало известно, что московский «Спартак» отказал экс-игроку в прохождении стажировки. Как рассказал начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников, причиной отказа стало одно из недавних интервью бывшего футболиста сборной России.

В своей карьере Мостовой провел 277 матчей за «Сельту», отметившись 71 голом и 33 результативными передачами. Сейчас Мостовой проходит курс по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов» в Академии РФС.