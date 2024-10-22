Карпин заявил, что российский футбол 20 лет движется не туда

Главный тренер сборной России по футболу и "Ростова" Валерий Карпин считает, что футбол в России в последние 20 лет движется в неправильном направлении.

По мнению Карпина, введенные в 2022 году санкции в виде отстранения сборных и клубов от международных турниров не имеют особенного значения.

Наставник сборной России отметил, что все не поменяется сразу, как российский футбол вернут обратно.

"Мы же там были, наглядные примеры были и в 2020 году, и в 2021-м были. Мы же не последние три года идем в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идем не туда", - заявил Карпин на YouTube-канале футболиста "Краснодара" Федора Смолова.

Он отметил, что в отдельном клубе позитивных изменений добиться можно, но сразу на глобальном уровне - сложно.