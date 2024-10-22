Карпин предположил, вышла бы сборная России на ЧМ-2022, если бы не отстранение

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин предположил, вышла бы национальная команда на чемпионат мира — 2022, если бы не отстранение от международных турниров.

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— Такое немного сослагательное наклонение, скажем так, допустим, если бы нам дали сыграть, дали возможности эти отборочные, у нас, кажется, Польша и победитель Швеция-Чехия, в Москве матчи, как вы думаете?

— Я думаю, что точно поборолись бы, это сто процентов. Я думаю, что все шансы были бы. Шансы точно были бы, и я думаю, что были бы неплохие шансы.

— Ну, я и Головин, по-моему, мы пропускали бы первый матч точно, потому что мы получили по жёлтой с хорватами.