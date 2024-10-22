Карпин высказался о взаимоотношениях с Глушенковым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с Максимом Глушенковым.

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— Ситуация с Максимом Глушенковым — это отсутствие коммуникации? Вы как-то поругались или, наоборот, не говорили, а что-то в информационное пространство с его стороны выбрасывается?