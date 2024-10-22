Овчинников объяснил, что мешало сборной России в 90‑е добиться успеха

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал «Матч ТВ», что национальной команде в 1990‑х годах не хватало качественной организации и условий для футболистов, чтобы добиваться успехов на чемпионатах мира и Европы.

Наивысшим достижением сборной России в 90‑е годы стали выходы в финальные стадии чемпионата мира‑1994 и чемпионата Европы‑1996, в шести играх была одержана одна победа.

— Сборная России в 1990‑е годы по звездности состава превосходила все остальные поколения. Чего не хватило, чтобы выиграть медали чемпионатов мира и Европы?

— В 90‑е произошел некий раскол страны, и футбол, как индустрия, не стал исключением. Я говорю об организации и всех сопутствующих процессах, условиях для игроков — поля, сборы, экипировка и прочее, которые позволили бы им раскрыться больше. Всё это было не на высоте.

Результаты же были хорошие, из группы мы всегда выходили с первого места, а вот в финальной стадии возникали какие‑то конфликты или ситуации, которые лимитировали сборную. И это накладывало определенный отпечаток. На мой взгляд, это, как минимум, не способствовало нам [в достижении результата].

— Например, на ЧЕ‑1996 побороться за чемпионство было по силам?

— Вряд ли, а вот за полуфинал, возможно, — сказал Овчинников «Матч ТВ».

Овчинников с 1993 по 2005 год провел за сборную России 35 матчей. Голкипер входил в заявку национальной команды на чемпионаты Европы 1996 и 2004 годов.