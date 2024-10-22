В «Рубине» заявили о доверии к тренеру Рахимову со стороны руководства клуба

В пресс‑службе казанского «Рубина» заявили «Матч ТВ», что руководство клуба доверяет главному тренеру Рашиду Рахимову и на сегодняшний день кадровых изменений в тренерском штабе команды не планируется.

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«Рубин» 20 октября на своем поле крупно уступил московскому «Динамо» (0:4) в матче 12‑го тура МИР РПЛ. Казанцы набрали 15 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

— Последние результаты «Рубина» создают почву для негативных слухов и публикаций, но руководство клуба доверяет Рахимову. Неудачные периоды — это часть футбола и спорта. Рашид Маматкулович уже не раз доказывал, что его команды умеют переламывать подобные ситуации и добиваться результата. Надеемся, что в следующих играх «Рубин» это продемонстрирует. На сегодня никаких кадровых изменений не планируется, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе клуба.

Следующую игру в рамках МИР РПЛ казанцы проведут в гостях против «Оренбурга» 27 октября.

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