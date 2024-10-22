Бубало и Берберович вошли в тренерский штаб Слишковича в «Оренбурге»

Боснийские тренеры Иван Бубало и Мухамед Берберович вошли в штаб Владимира Слишковича в «Оренбурге», сообщила пресс‑служба южноуральского клуба.

© ФК «Оренбург»

Бубало работал тренером в футбольных клубах «Бунёдкор» (Узбекистан), «Аль‑Айн» (ОАЭ), «Солин» (Хорватия) и боснийских клубах «Бранители», «Зриньски», «Габела». Берберович — в «Единстве Бихач» и «Краине Казин».

Также сообщается, что «Оренбург» покинули тренеры Фернандо Кабалейро и Дамиан Моретти.

Слишкович возглавил российскую команду 7 октября. На посту тренера «Оренбурга» 41‑летний Слишкович сменил испанца Давида Деограсию.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и FONBET Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.