Карпин жестко высказался о футбольных комментаторах

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин достаточно жёстко высказался о футбольных комментаторах. Специалист признался, что его раздражают оценочные мнения комментаторов на телевидении.

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— Есть те, кто сейчас достойно комментирует и нравится вам?

— Честно? Вот сейчас вообще не могу сказать, вот абсолютно. Не слышал уже, не знаю, комментариев, комментаторов уже не знаю сколько лет.

— Вы просто не смотрите?

— Я не не смотрю. Когда смотрю футбол, я выключаю звук.

— Но это связано с тем, что как раз уровень комментаторства очень невысокий? И чтобы себя не раздражать, просто проще выключить.

— Глобально не знаю, не могу оценивать, он низкий или высокий, просто есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты.

— Они считают, что они разбираются.

— Вот в этом и проблема.

— А потом они обижаются, что к ним так относятся, потому что футболисты же смотрят.