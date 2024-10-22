Вратаря ЦСКА Акинфеева сравнили с Месси

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев сравнил вратаря и капитана красно-синих Игоря Акинфеева с аргентинцем Лионелем Месси, передает Legalbet.

«Фигура Акинфеева для России — это как Месси для Аргентины. По значимости это сопоставимые фигуры. Кроме Игоря и посмотреть в этом плане не на кого», — сказал Пономарев.

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны, победителем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы — 2008 в составе российской национальной команды. Его действующий контракт с армейцами рассчитан до лета 2026 года, он переподписал его после завершения сезона-2023/24, в котором ЦСКА занял шестое место, набрав 48 очков за 30 туров.

19 октября ЦСКА на выезде обыграл махачкалинский «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Акинфеев вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой, для него этот поединок стал 779-м в карьере за армейцев. В тот день Акинфеев обогнал Месси по матчам за один клуб

Месси, который покинул «Барселону» летом 2021 года, провел за каталонцев на один матч меньше. Рекордсменом по этому показателю является Райан Гиггз, у которого 963 встречи за «Манчестер Юнайтед».