Карпин рассказал, какой алкоголь разрешает пить игрокам

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал об установленных правилах командах, с которыми работает.

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«Просто в определенном количестве и в определенное время все можно. Пиво выпить можно? Можно. Сколько? 10 литров? Нет. Бутылочку? Ну да, можно. Выпить бутылочку красного вина на двоих-троих с хамоном можно? Ну, можно. Но если это будет каждый день, и хамона много, и 10 бутылок вина, – тогда нельзя», – поделился Карпин нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

Сборная России по футболу не провела ни одного товарищеского матча в октябрьскую международную паузу. Причиной стал плотный график сборных, из-за которого РФС не смог договориться о контрольных играх национальными коллективами других стран. Всего сборная России провела три матча в нынешнем календарном году с общим счетом 11:0.

После 12 туров РПЛ «Ростов» занимает восьмое место с 13 очками, отставая от идущего первым «Краснодара» на 17 очков.