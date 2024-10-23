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Игорь Колыванов: белорусские команды ничего не дадут российскому футболу

Российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на идею приглашения белорусских клубов в Российскую Премьер-Лигу.

Экс-футболист оценил идею приглашения белорусских клубов в Премьер-Лигу
© РИА Новости

Он считает, что команды из Беларуси никак не повлияют на развитие футбола в России — они будут середняками РПЛ.

«Навряд ли произойдёт интегрирование белорусских клубов в РПЛ. Что будет с белорусским футболом без своих главных команд? На кого они будут равняться? Понятно, что уровень белорусских футболистов ниже, чем у российских. Думаю, в РПЛ они будут середняками, но это ничего не даст российскому футболу», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футбол
Игорь Колыванов
РПЛ