Исполком РФС обсудит вопросы судейства на заседании

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) проведет очередное заседание в пятницу, 25 октября, сообщает служба коммуникаций РФС.

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Заседание состоится в Доме футбола и начнется в 12:00 (мск). Проект повестки заседания включает стратегические вопросы о всероссийских соревнованиях по футзалу, операционные вопросы, связанные с судейством и инспектированием, а также изменениями в дисциплинарном регламенте РФС. Члены исполкома также обсудят административные вопросы о составах комитетов и комиссий.