Карпин объяснил свои слова про «20 лет не туда»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что когда говорил о том, что «наш футбол уже лет 20 идёт не туда», имел в виду тренерскую работу, а не развитие вида спорта.

— Что вы имели в виду, когда сказали, что «мы 20 лет идём не туда?»

— Любой, кто внимательно посмотрит интервью, поймёт, что это касается исключительно тренировочного процесса. Не нужно вырывать фразы из контекста, — приводит слова Карпина «Чемпионат».

На протяжении всей работы со сборной России Карпин заявляет, что нужно увеличивать интенсивность в российском футболе.