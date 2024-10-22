Семак высказался о негативном скандировании в адрес «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над воронежским «Факелом» (1:0) в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России.

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Единственный гол в матче забил хавбек сине-бело-голубых Александр Ерохин.

«Поздравляю команду с победой! Главное, обошлось без повреждений. Будем готовиться к следующей игре в РПЛ. Есть ли обида на известное скандирование в адрес «Зенита»? Мы уже привыкли, сильных никто не любит. Мы работаем, наши болельщики нас любят. Что касается скандирования с трибун, то это, я думаю, вопрос воспитания и культуры», — сказал Семак на пресс-конференции после игры.

После этой победы «Зенит» набрал в группе D 16 баллов и занимает первое место. На второй строчке идёт «Акрон» из Тольятти (8 очков), на третьей казанский «Рубин» (6).