Семин оценил идею объединенного чемпионата с Белоруссией

В идее объединенного чемпионата России и Белоруссии по футболу нет никакой конкретики, заявил NEWS.ru бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» и трехкратный чемпион России Юрий Семин. По его мнению, все это только предположения и слухи.

Это все только предположения. Конкретики нет. Я об этом не думаю. Столько всяких слухов, — отметил Семин.

Ранее министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высказался об идее создания совместного футбольного чемпионата с Россией. По его словам, эта тема не снята с повестки — футбольные федерации стран обсуждают такую перспективу. Ковальчук считает, что футбольные матчи между Россией и Белоруссией должны проходить на постоянной основе. Он предположил, что в следующем году возможно повторение встречи в Минске, которая завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Напомним, Россия и Белоруссия отстранены от участия в международных матчах по решению УЕФА и ФИФА на фоне проведения специальной военной операции на Украине. С тех пор обе сборные участвуют только в товарищеских матчах.

Ранее двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой заявил, что в нынешних условиях и при наличии в России современных стадионов после чемпионата мира нет никакого смысла к возвращению системы «весна — осень» (национальный чемпионат по футболу стартует в марте и заканчивается в ноябре). По его мнению, это никак не повлияет на результаты сборной России по футболу и российских клубов.