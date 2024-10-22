Койта — о победе над «Ахматом»: «Надеюсь, что продолжим в том же духе»

Форвард ЦСКА Секу Койта после матча Кубка России с «Ахматом» выразил надежду в эфире «Матч ТВ», что москвичи продолжат победную поступь. Встреча шестого тура группы C Пути РПЛ прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Койта забил единственный мяч, который стал для него дебютным в ЦСКА. — Было небольшое давление, но я знал, что рано или поздно я забью. Начало было непростым, но я был уверен, что забью. Рад был сделать это при наших болельщиках. Хотел бы поблагодарить своих партнеров по команде, они мне помогли в этом. Надеюсь, что продолжим в том же духе, — сказал Койта в эфире «Матч ТВ». ЦСКА набрал 14 очков и занял первое место в группе. Прямые трансляции матчей FONBET Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Открыть видео