«Милан» в большинстве обыграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Милан» и «Брюгге». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Матч закончился победой итальянского клуба со счётом 4:1.

© пресс-служба клуба "Милан"

На 34-й минуте нападающий «Милана» Кристиан Пулишич открыл счёт во встрече. На 51-й минуте защитник гостей Кириани Саббе восстановил равновесие. На 40-й минуте полузащитник «Брюгге» Рафаэль Оньедика получил красную карточку. На 61-й минуте полузащитник Тейани Рейндерс вновь вывел «Милан» вперёд. На 71-й минуте Рейндерс оформил дубль.

После трёх сыгранных матчей «Милан» набрал ни три очка и расположился на 18-м месте в турнирной таблице. «Брюгге» с тремя очками находится на 24-й строчке.