«Монако» с Головиным победил «Црвену Звезду» в игре Лиги чемпионов

Футболисты "Монако" дома со счетом 5:1 обыграли сербскую "Црвену Звезду" в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Луи II".

© ZUMA/ТАСС

В составе победителей голы забили Такуми Минамино (20-я, 70-я минуты), Брель Эмболо (45+4), Вильфрид Синго (54) и Манес Аклиуш (90+6). У "Црвены Звезды" отличился Шериф Ндиайе (27, с пенальти).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену перед началом второго тайма и не отметился результативными действиями.

"Монако" благодаря победе" вышел на первое место в общем этапе, команда набрала семь очков. "Црвена Звезда" идет на 33-м месте, команда не набрала ни одного очка. В следующем туре "Монако" 5 ноября на выезде сыграет с итальянской "Болоньей", "Црвена Звезда" на следующий день примет испанскую "Барселону".

В параллельном матче итальянский "Милан" обыграл бельгийский "Брюгге" со счетом 3:1.

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в 1/8 финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.